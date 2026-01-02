Família pede ajuda para encontrar idoso desaparecido há 5 dias no bairro Iraci Coelho

Donizete Ferreira da Rocha, de 66 anos, está desaparecido desde a manhã do dia 28 de dezembro, após sair de casa no Residencial Cedrinho, no bairro Iraci Coelho. Desde então, a família não obteve nenhuma informação sobre o paradeiro dele e busca ajuda para localizar.

Segundo relato da esposa, Ana Paula, Donizete estava na sala durante a manhã, enquanto ela estava em outro cômodo. Ao retornar, percebeu que o marido não estava mais no local. A televisão permanecia ligada, a porta estava trancada e a chave havia sido deixada na residência.

A família informou que ele não levou roupas nem objetos pessoais, apenas a carteira com documentos e cartões. Desde o desaparecimento, não houve mais contato. As ligações não foram atendidas e, segundo os familiares, os números deles teriam sido bloqueados no celular do idoso.

Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com a esposa, Ana Paula, pelo telefone (67) 99219-0107. O número de Donizete é (67) 99349-0609, mas está incomunicável.

