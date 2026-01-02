Menu
Menu Busca sexta, 02 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Geral

Família pede ajuda para encontrar idoso desaparecido há 5 dias no bairro Iraci Coelho

Donizete Ferreira da Rocha, de 66 anos, desapareceu no dia 28 de dezembro após sair de casa no Residencial Cedrinho

02 janeiro 2026 - 11h50Taynara Menezes

Donizete Ferreira da Rocha, de 66 anos, está desaparecido desde a manhã do dia 28 de dezembro, após sair de casa no Residencial Cedrinho, no bairro Iraci Coelho. Desde então, a família não obteve nenhuma informação sobre o paradeiro dele e busca ajuda para localizar.

Segundo relato da esposa, Ana Paula, Donizete estava na sala durante a manhã, enquanto ela estava em outro cômodo. Ao retornar, percebeu que o marido não estava mais no local. A televisão permanecia ligada, a porta estava trancada e a chave havia sido deixada na residência.

A família informou que ele não levou roupas nem objetos pessoais, apenas a carteira com documentos e cartões. Desde o desaparecimento, não houve mais contato. As ligações não foram atendidas e, segundo os familiares, os números deles teriam sido bloqueados no celular do idoso.

Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com a esposa, Ana Paula, pelo telefone (67) 99219-0107. O número de Donizete é (67) 99349-0609, mas está incomunicável.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Seis moradores de MS dividem prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada
Geral
Seis moradores de MS dividem prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada
Polícia Civil deve investigar o caso -
Polícia
Após término, engenheiro sofre perseguição e extorsão por parte da ex em Campo Grande
TDAH em crianças -
Justiça
TJMS anula lei de Ribas que previa atendimento a crianças com transtornos neuropsiquiátricos
Respirador -
Interior
Prefeitura de Naviraí é obrigada a garantir respirador para paciente com Guillain-Barré
Violência doméstica -
Justiça
Desembargador mantém preso homem que algemou e agrediu mulher em Campo Grande
Filipe Garcia Martins com Bolsonaro -
Política
Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, é preso pela PF por ordem de Moraes
Audiência de custódia -
Justiça
Norma do CNJ e CNMP "blinda" imagem de réus e prevê punições por vazamentos
Deputado João Alves, líder do esquema de fraudes -
Política
Corrupção e loteria: deputado afirmava ter ganho mais de 200 vezes nos anos 90
Os ciclomotores são veículos de duas ou três rodas com motor de até 50 cilindradas ou motor elétrico de até 4 kW
Geral
Novas regras para ciclomotores começam a valer hoje; entenda o que muda
Bilhete da Mega da Virada
Geral
Mega da Virada: prêmio bilionário finalmente sai após sorteio adiado; confira os números

Mais Lidas

Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Corpo de Bombeiros encaminhou o homem para o hospital
Polícia
Ferido a tiros no São Jorge da Lagoa, homem não resiste e morre em hospital