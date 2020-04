Família pede doações após ter a casa incendiada por curto-circuito na capital

Uma família moradora do bairro Estação Bordon, teve a casa incendiada e perdeu tudo, devido a um curto-circuito que ocorreu na segunda-feira (27), e pede ajuda para reconstrução da residência e auxílio com móveis.

De acordo com a vice-presidente do Conselho Estadual da Juventude, Élen Malfará, no barraco, moram três adultos e uma adolescente, sendo que apenas a avó e a adolescente trabalham, o que torna bem mais difícil a reconstrução da casa.

A senhora Maria (nome fictício), pediu para não ser identificada, é a única moradora que permanece na casa. “Os demais familiares estão acolhidos na casa dos amigo”, afirmou Élen.

A família agora está em busca de parceiros para ajudar com a reconstrução da casa, e ajuda com móveis e utensílios, já que agora eles não tem nada. Segundo Élen Malfará, “não há necessidade de cesta básica, pois a família já está sendo assistida pelo CRAS da região”.

Quem estiver interessado em ajudar de alguma forma, as doações podem ser feitas através do Projeto Todos por Todos, ou pelos telefones: (67) 99147-2637 Élen; (67) 98469-0667 falar com Jean; (67) 99102-0519 Niky, ou (67) 98427-8788 Henrique

