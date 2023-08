Família perde tudo em incêndio no Sírio Libanês, "só sobrou a varanda"

Uma família perdeu tudo na tarde de ontem, quando um incêndio tomou conta da residência na Rua Trajado Budib, Residencial Sírio Libanês I. No momento em que as chamas consumiam toda a casa, todos estavam fora de perigo.



O mecânico autônomo, Eloandes Correa Barros Neto contou que ele e a esposa, uma servidora da Sesau estavam trabalhando no momento do incidente, o filho de 13 anos estava com a mãe, e um de 6 anos com a avó. "O vizinho do lado direito me telefonou perto das 16h30 falando para eu ir para minha casa, porque a casa do meu lado esquerdo estava pegando fogo e o fogo poderia atingir minha casa”, contou.



O vizinho junto com os outros tentaram ajudar com mangueiras para não deixar o fogo chegar na residência de Eloandes, duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas. “Minha esposa chegou primeiro que eu, e só deu tempo de tirar os dois cachorros que temos . E não deu tempo de fazer mais nada”.



Eloandes conta que só sobrou a varanda, enquanto eletrodomésticos, móveis, roupas e parte da casa foram consumidas, a família precisou dormir na casa dos pais do casal. Por isso a família pede ajuda de qualquer natureza. Itens de higiene pessoal, roupas, mobília, calçados. Sendo roupas infantil número 14 ou P adulto, e G1. Calçado números: 33, 43, 44 e feminino 38.

"É duro recomeçar do zero, mas Deus família e amigos estão nos ajudando. Vai passar, dolorido mas vai passar", concluiu o mecânico.



Pix podem ser enviados para Laisa Andreoli pelo 01147996105. Para mais informações ou contato para saber como ajudar o número é (67) 992634821, Eloandes.

