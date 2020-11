Família precisa de doações para ficar com Sildeane que está em coma

A família de Sildeane Britez dos Santos, que fez uma cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro pede ajuda para custear a hospedagem dos pais da criança que são de Sidrolândia e precisam ficar com ela em Campo Grande.

Sildeane mora no assentamento El Dourado em Sidrolândia, passou mal no dia 1° de outubro e foi encaminhada em emergência para Santa Casa de Campo Grande, depois de um diagnóstico de tumor no cérebro.

A menina passou por uma cirurgia dia 19 de outubro e entrou em coma logo após. De acordo com a mãe de Sildeane, Giselaine da Silva Britez, após entrar em coma, a menina foi desenganada pelos médicos. “Eles falam que não tem mais jeito porque afetou uma parte do cérebro dela que não acorda mais. É um milagre na vida dela. Faz um mês que ela não acorda respirando com a ajuda do aparelho, tem hora que ela para de respirar, e consegue apenas com ajuda os aparelhos”, relatou.

A mãe e o pai de Sildeane a acompanham na capital, e estão hospedados na pousada Pantanal em frente ao pronto-socorro do hospital, na onde pagam R$ 35 por pessoa, sendo que pagam R$ 70 para os dois. “Fora que para lavar a roupa e alimentação”.

Os pais precisam de ajuda para se manter, comer e poder ficar perto da filha. Quem puder contribuir pode acessar o link da Vakinha ou entrar em contato com Giselaine através do número (67) 9904-9033.

Deixe seu Comentário

Leia Também