Família procura empresário desaparacido há uma semana

A Família do empresário campo-grandense Bruno Oliveira de Souza informou que ele está desaparecido desde o último dia 14 deste mês. Segundo a irmã, Vanessa Sayuri Oliveira Nakazato, ele não foi mais visto após uma discussão com a esposa.

Ainda conforme a irmã, ele já deixou sua residência algumas vezes, no entanto sempre informou a família onde iria. “Ele sempre foi muito responsável, pois no dia em que ele sumiu, era data de pagamento dos funcionários da empresa. Portanto, ele estava com uma quantia grande de dinheiro e, por esse motivo, é nossa preocupação.

A família publicou nas redes sociais a fato, o nome do rapaz e um telefone para contato que é o 98434-0746.

