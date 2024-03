O pequeno Thor de 7 meses sumiu de casa, na rua Cláudio Coutinho, no bairro Ramez Tebet na manhã de terça-feira (26), após a tutora sair para trabalhar.

Sueli Alves Pinheiro contou que saiu de casa de manhã para trabalhar e foi a última a ver o Thor, e quando o filho voltou da escola pouco depois de 12h o cachorro não estava em casa. Ela comentou também que não tinha por onde o pet fugir szinho, já que o portão é totalmente fechado e os outros cachorros vira-latas que estavam no quintal, não sumiram. "Nem consegui dormir a noite por causa disso, a gente cria apego pelo bichinho".

Os outros dois cachorros continuaram na casa e Sueli suspeita que alguém possa ter pulado o muro pra pegar somente o filhote de pitbull.

A família pede para quem ver o Thor entrar em contato pelos números (67) 99106 1649 (Agnus) ou (67) 9131-6392 (Sueli).

