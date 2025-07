Família procura idoso de 84 anos desaparecido em Campo Grande

A família de Nivercindo Pereira Ale, de 84 anos, conhecido como "Seu Verso", está em busca de informações sobre o seu paradeiro após o seu desaparecimento na manhã desta quarta-feira (31), em Campo Grande.

Segundo a neta de Seu Verso, Pyetra Isabella dos Santos Ale, de 15 anos, ele foi visto pela última vez por volta das 9h40 no Bairro Jardim Los Angeles.

De acordo com o relato, o idoso, que sofre de Alzheimer e demência, teria saído de casa — localizada na Rua Coronel Moreira César — vestindo apenas uma calça de moletom preta, camisa cinza e sapato preto. Ele não levou documentos e nem celular.

Pelas informações recebidas por meio de publicações nas redes sociais, Nivercindo foi visto embarcando no ônibus da linha 087 e, mais tarde, por volta das 14h30, já estaria no coletivo da linha 061.

Ele teria descido nas proximidades da fábrica da Coca-Cola, na Avenida Gury Marques, com a intenção de seguir em direção à Rua 13 de Maio, na região central da Capital.

Essa é a primeira vez que Nivercindo desaparece. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do idoso, pode entrar em contato com os familiares pelo telefone (67) 9156-9968.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também