Família procura por cachorrinha desaparecida no Giocondo Orsi

Na manhã desta terça-feira (29), uma cachorrinha que atende pelo nome de América, desapareceu no bairro Giocondo Orsi e a família está desesperada por informações sobre o paradeiro do animalzinho.

Conforme a tutora, Dilma Bernardes, América fugiu por volta das 12h30, quando seu filho estava saindo para ir para a escola. A criança se despediu da avó e seguiu com o pai, e possivelmente o portão não foi fechado direito, momento em que a cachorrinha aproveitou para fugir e ninguém percebeu.

Dilma contou ainda, que chegou em casa pouco tempo depois, quando sentiu falta de América. “Ela é muito querida por nós, foi adotada há cinco meses em uma feira de adoção no Bosque da Paz em junho, e nós andamos por todas as redondezas e não a encontramos”, disse.

América é uma vira-lata, filhote, de cor branca, com pelos na cor bege nas patas dianteiras, e a cabeça e rabo na cor preta, além de algumas manchas pretas pelo corpo. Quem tiver alguma notícia ou souber do paradeiro de dela, pode entrar em contato com a Dilma pelo telefone (67) 9 920-4496.



