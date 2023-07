Família procura por gatinho que desapareceu no Jardim Azaléia

Um gatinho que atende pelo nome de Aragorn sumiu na segunda-feira (24), no Jardim Azaleia, próximo a unidade básica de saúde do bairro, localizada na rua Riverside. Aragorn é de cor preta, com peito, queixo e patas brancas.

A tutora, Giselle Vitoriano explicou que morava em um apartamento, e recentemente, se mudou para uma casa, onde realizou as proteções necessárias, mas mesmo assim, o gatinho conseguiu fugir.

Giselle está oferendo gratificação para quem encontrar o felino e devolvê-lo para a família.

AJUDE A ENCONTRAR

Se alguém souber do paradeiro da Aragorn ou tiver mais informações sobre o animalzinho, podem entrar em contato em qualquer horário com a Giselle pelo número (67) 9 8210-0295 ou com Alexandre no (67) 9 8151-7335.



