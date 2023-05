Família procura por Punk, cadela que sumiu no Planalto há três dias

Uma família, moradora do bairro Planalto, procura pela cadela que sumiu na última sexta-feira (26), pela manhã na rua Suécia.

De acordo com a zootecnista, Ilçara Monteiro de 36 anos, Punk teria fugido quando os donos abriram o portão da garagem para sair com o carro. " A gente só viu que ela não estava quando voltei para casa no almoço".

Ilçara descarta a possibilidade de que ela tenha sido levada, já que tem outros dois pets que ficaram em casa.

Punk tem 6 anos e é muito dócil. A cadela é de porte médio, com pelagem caramelo e fucinho preto. A dona conta que sua bebê também sente falta da cachorrinha. "Fica perguntando da Punk dela".

A família já procurou pelo bairro e região e já vai para o terceiro dia sem notícias da cadela. Quem ver a Punk ou tiver pode entrar em contato com (67) 981013140 ou (67) 981135588.

