Familiares de vítima do coronavírus lamentam enterro sem despedida na capital

Os familiares do caminhoneiro Eli Simão da Silva, 61 anos, não tiveram a chance de se despedir do parente confirmado como a 7 ° vítima de coronavirus no Estado que morreu em Campo Grande.

O enterro que ocorreu na manhã deste domingo (31), no cemitério Nacional Park da Moreninha foi marcado por tristeza e indignação nos familiares.

De acordo com Osias da Silva sobrinho de Eli, funcionários da funerária da Pax Nacional da Júlio de Castilho tinha avisado que a família poderia se despedir rapidamente do caminhoneiro desde que ficassem à 5m de distância, porém no último adeus isso não aconteceu. "O motorista da funerária simplesmente chegou e passou cantando pneus como se tivesse fugindo, outros funcionários pediram para ele parar, ele parou e arrancou de novo", relatou Osias

Conforme o familiar não havia tumulto e apenas 7 pessoas estavam no local, sendo 4 sobrinhos, duas filhas e um gênero.

De acordo com o sobrinho, Eli ficou uma semana na UTI com pessoas cuidando com as devidas prevenção possível, para agora ser tratado com descaso. "Na hora de enterrar querem enterrar como se fosse um indigente, achei muita falta de respeito. O motorista deu uma explicação sem lógica que passou correndo para sair o vácuo do carro", indignou-se Osias.

Osias ainda relatou ao JD1 Notícias, que uma moradora próxima ao local afirmou que o carro também passou em alta velocidade nos bairros.

Sétima vítima

O Caminhoneiro Eli Simão da Silva, 61 anos, morava sozinho e tem um histórico de diabetes hipertensão.

Eli veio de viagem de Paulínia, no Estado de São Paulo e também passou por Três Lagoas, atual epicentro do coronavírus em MS e Dourados.

Os primeiros sintomas teriam iniciado no dia 23 de maio, com relatos de febre, tosse, dor de garganta, dispneia e desconforto respiratório.

No dia 26 de maio ele deu entrada no HRMS com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo encaminhado direto para a UTI, onde foi entubado permanecendo em ventilação mecânica. Na tarde do dia 30 de maio houve agravamento no quadro do paciente e ele não resistiu vindo a falecer por volta de 15h.

Deixe seu Comentário

Leia Também