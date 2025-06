Famílias na Aldeia Água Funda recebem cartões do Programa Mais Social

Mais 23 famílias indígenas estão sendo beneficiadas com o cartão do programa Mais Social, que vai garantir a segurança alimentar na Aldeia Água Funda, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Com a ação desta quarta-feira (25), o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), atende a população em situação de vulnerabilidade agravada por temporal do fim de abril, quando barracos foram tomados por enxurrada.

O beneficiário do Mais Social recebe um auxílio financeiro mensal no valor de R$ 450 que pode ser usado para compra de alimentos, gás de cozinha e produtos de limpeza e de higiene. É proibida a aquisição de bebida alcoólica e produtos à base de tabaco.

