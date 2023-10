Famílias poderão se cadastrar em programas de habitação nesta sexta-feira

A Prefeitura de Campo Grande ofertará por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) os serviços de cadastro nos programas de habitação social e negociação de dívidas, durante o 8º Encontro de Convivência Familiar nesta sexta-feira (27).

O evento acontecerá no Instituto Mirim de Campo Grande (IMCG) localizado na Av. Fábio Zahran, nº 520, Vila Sargento Amaral. Além dos familiares dos jovens que integram o IMCG, os serviços também se estendem a toda comunidade.

Realizado anualmente, o Encontro de Convivência Familiar tem como objetivo proporcionar aos adolescentes e seus familiares, momentos de integração, atendimentos sociais, atividades esportivas, lazer, reuniões com pais e responsáveis, feira de economia solidária, dentre outras ações. Além de desapego solidário, educação ambiental, cadastramento no projeto de Castração de animais e sorteios de brindes.

“Estaremos presentes para contribuir e oferecer nossos serviços, levando mais uma vez, a agência até a população, em especial para os familiares dos jovens que fazem parte do Instituto Mirim de Campo Grande. Essa ação oportuniza maior participação nos programas de habitação de interesse social e facilita que o mutuário fique em dia com seus débitos”, explicou o diretor adjunto da Emha, Claudio Marques Junior.

Estima-se que 2 mil pessoas, entre adolescentes, familiares e comunidade, passem pelo local e aproveitem os mais variados serviços ofertados. Além deste, a Emha está realizando vários atendimentos itinerantes pela Capital com os serviços de novos cadastramentos, atualização de dados cadastrais, negociação de dívidas e orientações.

Serviço

Evento: 8º Encontro de Convivência Familiar

Data: 27 de outubro

Horário: 13h às 17h

Local: Instituto Mirim de Campo Grande

Endereço: Av. Fábio Zahran, 520, Vila Sargento Amaral

