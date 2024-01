Emocionados, sertanejos se despedem de João Carreiro nas redes sociais

O cantor sertanejo João Carreiro, que morreu nesta quarta-feira (3), em Campo Grande, tinha uma condição cardíaca chamada de prolapso da válvula mitral (PVM). Sua alegria, bom humor e bondade foram os principais elogios dos amigos que se despediram dele.

O cantor, de voz marcante e lendário no Sertanejo, recebeu várias homenagens nas redes sociais, nesta quinta-feira (4), de sertanejos e cantores em geral que o conheciam e o admiravam. Sua ex-dupla, Capataz, foi uma das pessoas que demonstraram profunda tristeza.

Em suas redes sociais ele postou uma foto antiga com sua filha ainda pequena, ao lado de João Carreiro, dizendo que após receber a notícia chorou junto com ela, que hoje está com 21 anos. "Ninguém além de nós saberemos o que vivemos. Deus sabe o meu coração. Vá em paz João. Deus conforte sua família e te receba de braços abertos", lamenta.

Foto que Capataz postou em suas redes sociais

Mariano destacou que além de cantar todas as músicas de João Carreiro, o cantor foi o primeiro a tocar junto com a dupla Munhoz e Mariano. Nas redes sociais, ele se despede com profunda tristeza.

"Por que meu Deus?! Porque os bons vão tão cedo?! Às vezes a gente não consegue entender os planos do Senhor. O João não foi só um ídolo pra mim como pra toda uma geração, me inspirou muito no início da carreira, cantei todas as suas músicas e foi o primeiro artista a gravar uma música com a gente!! Que privilégio foi ter em um ídolo um grande amigo! Descanse em paz, que Deus conforte os nossos corações ! Até breve meu amigo", lamentou.

Outros cantores como Ana Castela, Gustavo Mioto, Marco Aurélio e Victor Gregório, Israel e Rodolffo, Hudson Cadorini, da dupla Edson e Hudson, Maiara e Maraisa, o amigo e produtor do artista, Ricardo Teixeira, a dupla Jads e Jadson, entre outros famosos também prestaram suas homenagens ao cantor.

Veja alguns:

Homenagem da dupla Jads e Jadson

Homenagem de Hudson, da dupla Edson e Hudson

