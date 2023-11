Famosos se despedem de Lolita Rodrigues

Após a divulgação da morte de Lolita Rodrigues, diversos famosos que conviveram com a artista se manifestaram. A atriz Lilia Cabral, foi uma das primeiras a escrever um texto em homenagem à colega de profissão. Ela conta como as duas se conheceram.

"Eu tinha 8 anos e nunca me esqueci! Meu padrinho era tio do Walter Avancini, e eu me lembro que um dia ele me levou na casa do Walter e dei de cara com a Lolita Rodrigues e a Hebe Camargo. A Lolita fazia o programa Almoço com as Estrelas, eu amava aquele programa. Depois de muito tempo fui encontrar no corredor da Globo do JB e contei essa história, e ela me puxou e contou a vida toda dela. Como se nós nos conhecêssemos há muito tempo. Depois nós nos encontramos em Viver a Vida e continuamos contando histórias das nossas vidas. A Lolita era uma grande mulher, forte, inteligente, elegante, muito talentosa e linda. Jamais irei esquecer seu carinho e seu olhar tão responsável pelos profissionais da TV e seu amor. Meus sinceros sentimentos à família. Lolita, querida, as nossas conversas dariam um belo capítulo. Obrigada", escreveu Lilia.

Já Ary Fontoura registrou a importância de Lolita para a TV e para o rádio brasileiro, lembrou de um trabalho que fizeram juntos no passado e destacou a amizade potente que existia entre Lolita, a atriz Nair Bello e a apresentadora Hebe Camargo.

"Lolita era uma pessoa incrivelmente encantadora. Uma pessoa importantíssima no rádio e na TV brasileira. Juntos nós fizemos a novela "A Viagem". Eu, ela e a saudosa Nair Bello. Éramos uma alegria constante, ríamos o tempo todo. Agora o trio está completo lá no céu. Lolita Rodrigues, Nair Bello e Hebe Camargo. Deve estar uma festa danada. Infelizmente tudo tem um fim e os amigos vão embora, mas as lembranças permanecem vivas. Meus sentimentos à família e que você descanse em paz, minha querida", comentou.

O apresentador Serginho Groisman, por sua vez, usou as suas redes sociais para relembrar da célebre entrevista no Programa do Jô: "Lolita hoje se junta a Nair, Hebe e Jô. Risadas garantidas no céu", escreveu.

O ator Lúcio Mauro Filho também de pronunciou. Escreveu que "Lolita Rodrigues se despede do palco da vida, sob aplausos com duração de eternidade" e depois lembrou que ela se aposentou após a novela "Viver a Vida, cujo título serviu como uma espécie de mantra, um subtítulo de uma mulher que fez isso como poucas".

Nomes como o dramaturgo Walcyr Carrasco, o apresentador Cid Moreira, o ator Marcos Caruso e a atriz Beth Goulart também se pronunciaram. Beth chamou Lolita de "querida amiga" e destacou que ela "cumpriu lindamente sua missão, uma grande artista que deixou sua marca na televisão brasileira e em nossos corações".

A filha da artista, a médica Silvia Rodrigues, disse que o corpo de Lolita será cremado nesta segunda-feira (6), numa cerimônia restrita apenas à família em João Pessoa.

