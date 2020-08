Farmácia Orgânica é autuada por irregularidades no preço da hidroxicloroquina

A Orgânica Farmácia de Manipulação de Campo Grande foi autuada, nesta terça-feira (25), após denúncias de irregularidades no valor da hidroxicloroquina. Segundo o levantamento feito Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), antes do pico de casos da doença, a unidade do medicamento custava R$ 2,77 e saltou para R$ 11,41.

Durante a fiscalização, o órgão encontrou dois orçamentos diferentes, o primeiro o valor era de R$ 82,50 para 6 unidades do medicamento 400 miligramas, saindo por R$ 13,75 cada unidade. No segundo orçamento, 60 comprimidos por R$ 665,50, ou seja, R$ 11,09 a unidade.

Porém, em outros casos, a farmácia oscilava os preços pois para alguns clientes a unidade era vendida por R$ 2,77 e outros R$ 11,41, entre abril e agosto. Segundo funcionários, o problema foi justificado por erro na digitação.

Além disso, segundo a fiscalização, a farmácia também não emitia Nota Fiscal de forma espontânea, justificando que a máquina impressora estava falhando. A unidade foi autuada em flagrante pelas irregularidades.

