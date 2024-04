Faustão faz tratamento para evitar rejeição do novo rim

Fausto Silva, o Faustão, está passando por um novo tratamento e superou a rejeição do transplante de rim, que vinha enfrentando há três semanas.

O diagnóstico de rejeição do órgão teria sido recebido há três semanas. Segundo a mulher de Faustão, Luciana Cardoso, o apresentador começou um tratamento "mais potente" há dois dias e a "rejeição foi vencida".

Segundo o jornalista Flávio Ricco, que também é amigo do famoso, a necessidade do procedimento era de conhecimento desde a época em que ele passou pelo transplante de coração, em agosto de 2023.

Faustão está internado desde 18 de fevereiro, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O último boletim médico divulgado pelo hospital, em 22 de março, informou que o apresentador está passando por sessões de hemodiálise, está consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos.

Fausto deu entrada no Albert Einstein em 25 de fevereiro, após agravamento de uma doença renal crônica. Ele foi chamado à unidade após o hospital ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado.

O transplante de rim aconteceu a cerca de seis meses. Na época, ele foi incluído na lista de espera porque estava com um quadro de insuficiência cardíaca.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também