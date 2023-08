Faustão passa por transplante de coração

O apresentar Fausto Silva passou por uma cirurgia de transplante de coração, na tarde deste domingo (27), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado devido um quadro de insuficiência cardíaca.

“O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de hoje, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30”, diz nota divulgada pelo hospital.

A nota ainda detalha que o procedimento ocorreu sem complicações e foi um sucesso. O apresentador “permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição”.

