Faustão é transferido para quarto, sem sinais de rejeição de coração novo

O apresentador Faustão foi transferido para um quarto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após a cirurgia de transplante de coração, em 27 de agosto. Trasferência ocorreu após ele apresentar uma boa recuperação, sem sinais de rejeição do novo órgão.

Segundo o boletim médico enviado à Band, o apresentador continuará com o processo de reabilitação no hospital.

“O paciente Fausto Silva apresenta boa recuperação após a realização de transplante de coração no dia 27 de agosto, no Hospital Israelita Albert Einstein. Permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão. Foi transferido para apartamento, onde segue em processo de reabilitação”, disse a nota.

