Geral

Faustão surpreende ao comparecer ao casamento de sua filha durante recuperação

O apresentador teve alta há menos de um mês após internação por infecção bacteriana

20 setembro 2025 - 18h50Sarah Chaves    atualizado em 20/09/2025 às 22h41

O apresentador Faustão, de 75 anos, apareceu de cadeira de rodas no casamento de sua filha, Lara Silva neste sábado (20), após receber alta hospitalar quase um mês após três meses de internação em São Paulo.

Lara, cantora e compositora, se casou com Julinho Casares, apresentador da Record TV e filho de Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube.

Durante esse período, Faustão enfrentou uma infecção bacteriana aguda com sepse, que comprometeu seu estado de saúde, levando-o a passar por duas cirurgias: um transplante de fígado e um retransplante renal em agosto. Com isso, ele alcançou quatro transplantes de órgãos nos últimos dois anos, incluindo coração e rim.

Apesar da grave condição, Faustão passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional durante a internação.

 

