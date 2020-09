Fazendeiro mata eletricista que cortou luz por inadimplência

O eletricista José Reginaldo de Santana Júnior, 31 anos, funcionário da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) foi assassinado na tarde de terça-feira (29) enquanto realizava a suspensão do fornecimento de energia por inadimplência em um haras de Limoeiro, Agreste pernambucano.

De acordo com o site Diário Pernambucano, o assassinato ocorreu por volta das 16h, depois que dois funcionários da companhia chegaram para fazer o desligamento autorizado pela Celpe por falta de pagamento. Segundo informações da polícia, o proprietário da fazenda ficou insatisfeito com o corte e disparou sua arma contra um dos funcionários, que morreu no local. O fazendeiro obrigou o outro funcionário, de 39 anos, a religar a energia. Em seguida, forçou o trabalhador a entrar na mala do carro da Celpe.

Por nota, a concessionária de energia onde o funcionário trabalhava, lamentou o “ato brutal praticado contra o eletricista” e informou que está prestando o apoio necessário à família da vítima.

“O crime ocorreu durante o procedimento legal de suspensão do fornecimento de energia por inadimplência, na zona rural de Limoeiro, Agreste pernambucano. A empresa condena, veementemente, qualquer conduta violenta, sobretudo que atente contra a vida. O departamento Jurídico da concessionária está acompanhando a instauração do procedimento investigativo policial e demanda das autoridades públicas o pleno cumprimento da lei”, destacou a companhia, no comunicado.

