Fazendeiro morre após bater moto contra placa de sinalização

O fazendeiro Josias Ferreira Breves, 43 anos, morreu em um acidente de moto na tarde de domingo, em Inocência. O motociclista estaca viajando com um grupo de amigos em direção a cidade de Três Lagoas, quando teria perdido o controle da direção em uma curva da rodovia MS-112.

Os companheiros de viagem, disseram a polícia, que a vítima não conseguiu fazer a curva, e teria perdido o contrele e se chocado em uma placa de sinalização. A batida foi tão forte, que a CB 1000 que Josias conduzia se partiu em três pedaços, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

Pouco tempo antes da batida, Josias parou junto com seus amigos em um posto de combustível para abastecer as motos, a foto foi registrada por um dos integrantes do grupo, é a ultima imagem do fazendeiro vivo.

O corpo do fazendeiro está sendo velado na tarde desta segunda-feira (18). Nas redes sociais a sua esposa Vanessa Bonin prestou uma homenagem ao marido. "Quem vai me chamar de 'minha linda?", eles eram casados há 21 anos.





