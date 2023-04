JD1TV: Fazendo check in? Jacaré é capturado em recepção de hotel em Miranda

O proprietário de um hotel acionou a Polícia Militar Ambiental na noite de ontem (11) informando que um jacaré estava na sala de recepção do hotel e solicitou rapidez na captura, em virtude de riscos aos hóspedes.

O animal silvestre da espécie Caiman yacare (jacaré) foi localizado no hotal que fica no centro da cidade de Miranda. No local o jacaré, com quase 1,2 metro de comprimento, foi capturado com uso de cambões e foi colocado em uma caixa de contenção.

Como ele não apresentava ferimentos, a equipe realizou a soltura no em seu habitat natural no Pantanal, distante da cidade.

