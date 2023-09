Estoy Aquí: Shakira confirma turnê no Brasil

Sarah Chaves com informações da Vogue

Em entrevista à “Vogue”, divulgada na quarta-feira (27), Shakira revelou que já tem planos de uma próxima turnê e o Brasil é um destino confirmado na programação.



“Estou planejando para o próximo ano, e claro que o Brasil não pode faltar. Tenho uma relação muito especial com o país e meus fãs brasileiros desde muito jovem. Em uma de minhas primeiras turnês, passei um tempo no Brasil, aprendi português e mudou minha vida”, declarou.

A artista revelou que maiores detalhes da próxima turnê como as datas exatas, países e setlist ainda estão em desenvolvimento.



Shakira ainda contou sobre sua admiração pela cultura do país e pela forma como os fãs demonstram seu amor e admiração pelo trabalho dos artistas. “Adoro que seja uma cultura com tanta paixão e amor à arte e música, e que os fãs não medem esforços na hora de expressá-lo”, disse.



A última turnê mundial de shows da artista, chamada “El Dorado Tour”, de 2018, passou pelo Brasil e os fãs de São Paulo e Porto Alegre puderam ver a cantora de pertinho.

