Febraban alerta para cuidados com cartões de crédito durante o Carnaval

O carnaval já chegou para muitos, e a vontade de festejar essa época do ano tão alegre fala mais alto, mas com vários foliões juntos em um canto só, surge o perigo de golpes. Buscando evitar que seus usuários caiam nos golpes, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta que é necessário ter atenção redobrada nessa época do ano.

A Federação explica que um dos golpes mais comuns é o da troca do cartão, que se aproveita da aglomeração de pessoas e a distração no momento dos pagamentos para a realização do golpe.

“Preste muita atenção ao comprar algo na rua e pagar com cartão. Muitas vezes, o golpista também usa algum truque e desvia a atenção do folião para que a vítima digite a senha no campo destinado ao valor da compra. Isso permite que bandido descubra o código secreto. É importante ressaltar que o campo de senha deve mostrar apenas asteriscos”, alerta o diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban, Adriano Volpini.

Volpini ainda destaca que, em caso de maquininha com o visor danificado, o folião deve desconfiar e sempre pedir comprovante da compra, já que o dano dificulta na visualização de valores.

Apesar de furtos, roubos ou perdas de celulares serem comuns durante a folia, a pessoa não precisa ter medo de ter aplicativos de banco violados por quem estiver em posse de seu aparelho, já que eles são feitos com redundâncias de segurança.

Outro golpe comum é o do cartão de aproximação, em que o golpista se aproxima da pessoa com um valor já aprovado na maquininha, que devido ao sistema de aproximação, realiza a transação quase que instantaneamente.

Apesar dessa modalidade de golpe, o sistema de pagamento por aproximação é mais seguro que outros existentes, e não deve ser abandonado por isso. Uma das dicas de segurança é sempre manter o cartão próximo de você, em local onde seria difícil o golpista se aproximar sem você ver.

Caso mesmo com todos os cuidados, a pessoa acabe sendo vítima de golpe ou tenha o cartão roubado, é essencial que ela comunique o banco de imediato.

