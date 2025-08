"Febre" do morango passa e preço da fruta começa a cair em MS

Após semanas de forte procura impulsionada pela “febre” do morango do amor, o preço do morango registrou queda significativa nas Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (CEASA/MS). Nesta semana, a caixa com quatro bandejas da fruta está sendo vendida por R$ 45,00, conforme dados da Divisão de Mercado de Abastecimento (Dimer).

Na primeira quinzena de julho, durante o auge da demanda, o mesmo volume chegou a ser comercializado por até R$ 65,00, o que representa uma redução de quase 31% no preço.

Segundo especialistas do setor, a queda está diretamente ligada à safra em andamento nas principais regiões produtoras do país, como Minas Gerais e São Paulo, que ampliaram a oferta nacional e provocaram maior estabilidade no mercado.

Além do morango, outras hortaliças também apresentaram retração nos preços. A cebola nacional teve queda de 14% em relação à semana passada. O saco de 20 quilos, que custava R$ 35,00, agora é encontrado por R$ 30,00.

Com a oferta em alta e os preços mais acessíveis, a recomendação de atacadistas é que o consumidor aproveite o momento para comprar frutas e hortaliças frescas a preços mais vantajosos.

