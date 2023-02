Fechada durante o Carnaval, Funtrab retoma atendimento quarta-feira à tarde

Devido ao ponto facultativo de Carnaval, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) não realizará atendimento nos dias nesta segunda (20) e terça (21), retornando às 13h de quarta-feira (22).



Para quem procura por uma vaga de emprego, há a opção de agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores ”, basta baixar o aplicativo, realizar o cadastro, marcar o dia e a hora e posteriormente comparecer à agência, à Rua 13 de maio, 2.773.



Em caso de dúvidas no uso do aplicativo, o contato para suporte do “MS Contrata+” é (67)3320-1372 (WhatsApp).

Deixe seu Comentário

Leia Também