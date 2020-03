FederaÃ§Ã£o oferece curso gratuito de defesa pessoal para mulheres

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

A Federação Sul Americana de Krav Maga realizará treinamentos exclusivos para as mulheres no mês de março, comemorando o mês das mulheres, em Mato Grosso do Sul. Os treinamentos destinados principalmente a quem ainda não é aluna da Federação, serão realizados nas cidades de Rochedo e Campo Grande e serão gratuitos.

Mulheres acima de 14 anos poderão participar de aulas especiais de defesa pessoal, a partir de credenciamento prévio. Defesa contra enforcamento, agarramentos, puxão de cabelo, roubo de bolsa e tentativas de estupro no chão serão algumas das situações mais corriqueiras abordadas quando o assunto é violência contra mulher.

O objetivo é mostrar que o Krav Maga possibilita a qualquer pessoa, independente de sexo ou porte físico, se defender de assédio ou agressões mais graves.

O instrutor Giulio César explica que as mulheres têm procurado cada vez mais o Krav Maga para estarem mais atentas e se sentirem mais seguras. ‘’Quando elas percebem que são capazes de cuidar de sua própria segurança, elas ganham confiança e autoestima’’, conta.

Hoje, 30% de todos os alunos da Federação Sul Americana de Krav Maga são mulheres.

Confira os horários das aulas:

1.Data: dia 13 de março

Horário: 9h

Local: Quadra Carlos Moreira, Rochedo, MS

2.Data: dias 14 e 28 de março

Horário: 14h30

Local: Rua Rui Barbosa, 4430, Campo Grande, MS

As vagas são limitadas e é necessária a inscrição antecipada para a participação. Para informações e inscrição ligue no número (67) 3253-4905, a partir das 14h, ou no WhatsApp (67) 98467-7282.

Para conhecer mais sobre o Krav Maga, clique aqui .

Deixe seu Comentário

Leia Também