"Feijoada do Miguelzinho" arrecada fundos para tratamento de câncer

Com apenas 3 anos, Miguel Otávio Vilela Santos, o Miguelzinho, foi diagnosticado em 2018 com um tumor de 14cm no rim com metástese que atingiu o pulmão, em Bandeirantes, onde mora com o pai Orlando Ojeda Santos.

Desde então a criança passa por tratamento em Campo Grande e conta com a colaboração de pessoas e com a venda de rifa para ajudar nos custos com viagens e alimentação, já que o pai do menino está desempregado.

Com a ideia, de reverter à renda para ajudar no pagamento do tratamento da criança, acontecerá no sábado (1º) a “Feijoada do Miguelzinho”, organizada pela cantora Negabi. " Eu sou mãe e fiquei comovida com a história", explica Negabi sobre o que levou a ajudar a família.

O evento começa a partir das 11h, na rua do Ébano, 357, no Marcos Roberto e os participantes devem levar pratos e talheres. Os convites podem ser adquiridos pelo telefone (67) 9 9152-7972.

Rifa

Quem quiser ajudar, também pode comprar a rifa, que sorteará um bezerro, um leitão, um bolo decorado de 5 kg, um jogo de toalha e um whisky, todos os produtos foram doados. Para comprar é só entrar em contato com o pai do garoto, também, no (67) 9 9152-7972.

Cirurgia

Miguelzinho está internado no Hospital Regional de Campo Grande (HR-MS) e passaria por uma cirurgia nesta sexta-feira (31), mas como estava com o peito chiando muito, a cirurgia foi prorrogada.

Deixe seu Comentário

Leia Também