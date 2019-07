Feijoada possibilita iniciar construção da sede da Associação dos Autistas

A 8ª Edição da Feijoada da Solidariedade, realizada no último sábado (6), em Aquidauana arrecadou R$ 30.570 mil de doações recursos que possibilitam o início da construção da sede da Associação dos Familiares de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, onde esteve presente a vice-presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Mato Grosso do Sul (AMA-CG), Flavia Caloni Gomes.

Para a organizadora do evento, a médica Viviane Orro cada edição vai aumentar o envolvimento da sociedade e empresários locais. “Quem foi na Feijoada sabe que é um evento grandioso e a gente procura organizar ele muito bem. Essa credibilidade não é minha, a credibilidade é de todo o grupo”, afirma a médica.

Fundada em 2018, a Associação dos Autistas atende cerca de 20 famílias. Adriana explica que a entidade realiza trabalhos de orientação e acolhimento das famílias, além dos encaminhados necessários. “Fornecemos as devidas orientações sobre direitos e assessoria para o acesso a esses direitos. Fazemos reuniões quinzenais mediadas com uma psicóloga para ajudarmos as famílias lidar melhor com os desafios do dia a dia de ter um filho autista” afirma.

Segundo o vereador de Aquidauana Edinho Grance, que esteve presente no evento beneficente, essa cooperação é de grande relevância. “A Associação é nova, mas presta um importante serviço na região que precisa do apoio geral da comunidade. O deputado estadual Felipe Orro, com sua representatividade, prestará um grande suporte à Associação", pondera o vereador.

Sobre a rede solidária criada com a Feijoada da Solidariedade, Adriana Duarte diz que a partir da divulgação da Feijoada promovida pelo deputado Felipe e sua esposa Viviane Orro, foram notados e respeitados. “A Feijoada já faz parte do calendário de Aquidauana, e estamos muito felizes de sermos a entidade beneficiada na edição deste ano. É uma ajuda muito bem-vinda que vai nos fortalecer e viabilizar a chegada de novos associados".

Felipe Orro conta que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) precisa ter um melhor entendimento e esclarecimento entre as pessoas para acabar de vez com o tabu criado em meio à síndrome, desmistificar o assunto entre as famílias.

"Trata-se de uma síndrome que até há pouco tempo era um tabu nas famílias. Esperamos que, através da Feijoada da Solidariedade, possamos divulgar ainda mais o trabalho da Associação e ampliar a assistência às pessoas que têm autistas na família", declarou Felipe Orro.

.

Deixe seu Comentário

Leia Também