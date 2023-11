'Feira da Empreendedora' incentiva donas de seu próprio negócio na Capital

A Feira da Empreendedora é uma iniciativa do Sicredi, uma ação que integra o programa Donas do Negócio, que tem como objetivo capacitar e fortalecer mulheres empreendedoras.

A feira é aberta à comunidade e visa gerar negócios, oportunidade de expor produtos das associadas, sendo uma vitrine para as empreendedoras, fomentando assim a economia local. Será realizada neste sábado (25), das 16h às 21h, na Rua Bom Pastor, 700 (Praça do Peixe).

Serão vinte expositoras de diversos segmentos, como moda, vestuário, acessórios, brinquedos, geleias, fitness, óculos e serviços apresentarão seus negócios durante a Feira da Empreendedora, que ocorre em parceria com a Feira Mixturô, já tradicional na cidade.

O evento promete oferecer não apenas oportunidades comerciais, mas também momentos de entretenimento com música ao vivo. Segundo Gisleny Mary e Dielli Diniz, gerentes exclusivas do Donas do Negócio em Campo Grande, o evento desempenha um papel fundamental para as associadas, especialmente aquelas que estão no início de suas jornadas empreendedoras.

"O nosso maior objetivo é fomentar o negócio das expositoras e atrair visitantes. A expectativa é que aproximadamente 1000 pessoas passem pela feira. Além de gerar uma conexão forte entre essas mulheres, sabemos da história delas, dos seus desafios, a verdadeira definição de inspiração são elas”, destaca a gestora.

Fortalecimento do empreendedorismo feminino

O Donas do Negócio já recebeu reconhecimento internacional no World Council Young Credit Union People (WYCUP), destacando seu papel essencial no fortalecimento do cooperativismo de crédito globalmente.

O programa disponibiliza uma plataforma digital (donasdonegociosicredi.com.br) que oferece informações atualizadas sobre diversos temas, incluindo cenário econômico, carreira, liderança feminina, inovação e gestão de negócios, juntamente com um jogo interativo de educação financeira para aprimorar as habilidades e conhecimentos das mulheres empreendedoras. E se baseia em quatro pilares: capacitar, informar, conectar e inspirar.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

