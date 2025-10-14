Feira de empregabilidade oferta mais de 630 vagas no setor de bioenergia em MS

A 2ª Rodada de Empregabilidade do Setor de Bioenergia será realizada nesta sexta-feira (17) das 8h às 13h, em 15 municípios de Mato Grosso do Sul. A ação conjunta do Senai, Funtrab (Fundação do Trabalho) e Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia de MS) disponibiliza 637 vagas em empresas do setor.

O objetivo é realizar recrutamento direto para atender à demanda de mão de obra de 18 usinas e indústrias em operação no estado. O Senai é responsável por ofertar cursos de qualificação voltados às demandas específicas do setor.

A feira ocorrerá nas Casas do Trabalhador de Aparecida do Taboado, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Costa Rica, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Rio Brilhante, Sidrolândia e Sonora. Para participar, é necessário apresentar documentos pessoais, Carteira de Trabalho Digital e currículo atualizado.

As vagas abrangem funções operacionais, técnicas e de gestão, como mecânico automotivo, motorista, operador de trator e colhedora de cana, soldador, eletricista, operador de moenda e caldeira, técnico de laboratório, técnico de segurança do trabalho, supervisor industrial, assistente de produção e jovem aprendiz. As empresas também receberão candidatos com deficiência.

A ação é parte de uma estratégia voltada à expansão da bioenergia em Mato Grosso do Sul, setor que mantém investimentos em novas plantas e ampliação dos bioparques existentes no estado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também