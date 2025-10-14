Menu
Menu Busca terça, 14 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Feira de empregabilidade oferta mais de 630 vagas no setor de bioenergia em MS

O objetivo é realizar recrutamento direto para atender à demanda de mão de obra de 18 usinas e indústrias em operação no estado

14 outubro 2025 - 11h51Sarah Chaves

A 2ª Rodada de Empregabilidade do Setor de Bioenergia será realizada nesta sexta-feira (17) das 8h às 13h, em 15 municípios de Mato Grosso do Sul. A ação conjunta do Senai, Funtrab (Fundação do Trabalho) e Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia de MS) disponibiliza 637 vagas em empresas do setor.

O objetivo é realizar recrutamento direto para atender à demanda de mão de obra de 18 usinas e indústrias em operação no estado. O Senai é responsável por ofertar cursos de qualificação voltados às demandas específicas do setor. 

A feira ocorrerá nas Casas do Trabalhador de Aparecida do Taboado, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Costa Rica, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Rio Brilhante, Sidrolândia e Sonora. Para participar, é necessário apresentar documentos pessoais, Carteira de Trabalho Digital e currículo atualizado.

As vagas abrangem funções operacionais, técnicas e de gestão, como mecânico automotivo, motorista, operador de trator e colhedora de cana, soldador, eletricista, operador de moenda e caldeira, técnico de laboratório, técnico de segurança do trabalho, supervisor industrial, assistente de produção e jovem aprendiz. As empresas também receberão candidatos com deficiência.

A ação é parte de uma estratégia voltada à expansão da bioenergia em Mato Grosso do Sul, setor que mantém investimentos em novas plantas e ampliação dos bioparques existentes no estado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Marcas de tiros na casa onde o crime ocorreu -
Cidade
TJ confirma júri popular de homem que executou rapaz no Jardim Colúmbia
"Neguito" enfrenta júri popular por matar desafeto com 14 tiros em Campo Grande
Cidade
"Neguito" enfrenta júri popular por matar desafeto com 14 tiros em Campo Grande
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Justiça
"Receio de fuga", diz Moraes ao negar revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 14/10/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 14/10/2025
Ministro-relator Alexandre de Moraes -
Justiça
Com Bolsonaro condenado, STF inicia julgamento do Núcleo 4 da tentativa de golpe
Acusado é Edvan da Silva Rodrigues -
Justiça
Promotor pede que feminicida de Bruna vá a júri popular em Campo Grande
Eclipse
Geral
Eclipse solar mais longo ocorrerá em 2186, diz NASA
Desembargador Dorival Renato Pavan -
Justiça
TJMS instala duas novas Varas de Sucessões em Campo Grande para agilizar processos
Foto: Ilustrativa /
Brasil
AGU força Facebook a remover grupo que abastecia falsificadores de bebidas alcoólicas
Câmara Municipal de Campo Grande -
Política
Câmara de Campo Grande vota projeto que obriga prefeitura a detalhar salários de servidores

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado