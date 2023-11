Feira de Exposição Japorã Agroshow é incluída no calendário de eventos em MS

Foi publicada nesta quarta-feira (1°), a Lei que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato

Grosso do Sul, a Feira de Exposição Japorã Agroshow, festa da agricultura familiar, realizada no Município de

Japorã.

O Projeto foi apresentado na Assembleia Legislativa pelo deputado Renato Câmara (MDB), para incentivar e apoiar a agricultura familiar e promover o resgate da cultura regional. “O evento é uma oportunidade única para os agricultores familiares de Japorã e da região apresentarem seus produtos e serviços, além de possibilitar a troca de experiências e o fortalecimento do associativismo e do cooperativismo, aspectos essenciais para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar”.

Sancionado pelo governador Eduardo Riedel, o evento será realizado anualmente na semana de 30 de abril, quando se comemora o aniversário do município de Japorã.

