Feira para adoção de animais com necessidades especiais acontece dia 15 no Shopping CG

Tentando achar um novo lar para os cães e gatos com necessidades especiais, que foram resgatados em situação de abandono e maus-tratos, uma feira de adoção acontecerá no dia 15 de setembro, no Shopping Campo Grande. Durante a ação, também haverá arrecadação de ração.

Ao todo, 16 pets estarão disponíveis para adoção, sendo 12 cães e 4 gatos portadores de alguma necessidade especial, como cegueira, epilepsia, paraplegia, amputação e velhice. Porém, nem todos os animais estarão no local devido à dificuldade de locomoção, fazendo com que metade de feira seja on-line, ou seja, haverá telões com fotos e vídeos dos bichinhos.

O coordenador do grupo de apoio e proteção da causa animal, Bruno Nóbrega, falou um pouco sobre a necessidade de adotar animais com necessidades especiais. “As pessoas precisam entender que animais com necessidades especiais precisam de um lar e atenção maior. As pessoas têm preconceito. O intuito é arrumar um lar para todos. As pessoas têm que ter consciência que eles estão nas ONGs e precisam de um lar”, afirmou.

Interessados em adotar um animal devem apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e ser maior de 18 anos.

Ponto de encontro – Tutores que possuem pets cegos, paraplégicos, epiléticos e idosos estão convidados para passearem com os peludos e fazerem um ponto de encontro na feira de adoção.

A feira é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), Assessoria Especial de Defesa e Proteção da Vida Animal (VidaANIMAL), Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (DECAT-Polícia Civil) e Lord Pet Store.

