Feirão do Cincão arrecada R$ 29 mil para assistência aos assistidos da AACC/MS

A última edição do Feirão do Cincão da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) realizada em fevereiro arrecadou R$ 29.122,05, quantia que será integralmente revertida para a manutenção dos serviços oferecidos aos assistidos da instituição que gasta R$ 315 mil ao mês.

A arrecadação do Feirão do Cincão contribui para a realização de mais de 1.400 atendimentos multiprofissionais por mês, que incluem serviços de nutrição, psicologia, assistência social, odontologia, fisioterapia, enfermagem, brinquedoteca e até mesmo um espaço de beleza, proporcionando conforto e bem-estar aos pacientes e seus familiares. Somado a isso, a instituição serve mais de 2.650 refeições mensalmente.

"Os eventos promovidos pela AACC/MS são oportunidades fundamentais para mobilizar a sociedade em torno da nossa causa. Cada contribuição tem um impacto direto e nos permite continuar oferecendo todo o suporte necessário às crianças e suas famílias durante o tratamento. A participação da população em cada feirão, bazar ou ação solidária fortalece a instituição e nos ajuda a seguir com nossa missão de acolher, cuidar e garantir qualidade de vida aos nossos pacientes", destacou a Mirian Comparin Corrêa, presidente da associação.

Para conhecer melhor a missão da instituição, acesse https://aacc-ms.org.br/.

