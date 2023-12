Feirão Limpa Nome: Serasa anuncia fase 2 e dívidas podem ser pagas por até R$ 100

A nova fase do maior mutirão de negociação de dívidas do país, foi anunciada pelo Serasa com mais parceiros, mais ofertas e novos descontos, traz a possibilidade a 117 milhões de brasileiros quitarem dívidas por até R$ 100,00.

No Estado de Mato Grosso do Sul, o número dos consumidores que podem se beneficiar com a ação chega a 1.638.000. A Fase 2, diferentemente do Feirão realizado ao longo de novembro, terá atendimento online e nas agências dos Correios.



Estão disponíveis para negociação na Fase 2 do 'Feirão Serasa Limpa Nome' as dívidas negativadas, que são aquelas contas inscritas nos cadastros de inadimplência de birôs de crédito, e dívidas atrasadas, que são os débitos que não negativam mais o consumidor, porém continuam existindo com a empresa credora.



Durante o Feirão Limpa Nome, que ocorreu ao longo do mês de novembro, no Mato Grosso do Sul os descontos das 64.298 negociações realizadas no período chegaram a R$ 163.797.873,42 milhões de descontos concedidos pelas empresas parceiras, entre bancos, financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia, securitizadoras.



“Diante dos recordes históricos de negociações em nossa plataforma, percebemos que precisávamos lançar uma Fase 2 para conseguir atender quem não tinha dinheiro ou não teve condições de negociar em novembro”, explica Alice Maciel, gerente de Limpa Nome da Serasa, a maior plataforma de ofertas de dívidas do país.

“Esse é um momento importante para quem deseja começar 2024 com a saúde financeira em dia e, por isso, ampliamos o número de empresas parceiras e de ofertas de dívidas, conseguimos novos descontos e condições especiais”, complementa.



Para conferir se possuem ofertas disponíveis na Fase 2, os consumidores podem acessar o site Link e o app da Serasa, disponível para download na App Store e Google Play. Confira o passo a passo:



1º Passo – Baixe o app: Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2º Passo – Escolha a oferta: Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.





3 º Passo – Revise e finalize: Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.



4º Passo – Faça o pagamento do acordo: Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.



