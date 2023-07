Feirão oferece vagas de emprego para profissionais sem experiência na Capital

Para aqueles que buscam o primeiro emprego ou até uma oportunidade em uma nova área, o Fort Atacadista realiza até o próximo sábado (15), um feirão de empregos com mais de 60 vagas para contratação imediata.

O feirão, que teve início nesta quarta (12), acontece na loja da Cônsul Assaf Trad, das 8h às 17 horas, e os interessados devem comparecer presencialmente à unidade, munidos dos documentos pessoais e currículo.

Entre as vagas, estão: auxiliar de perecíveis, repositor, cozinheiro, técnico em carnes, promotor de carnes, auxiliar de atendimento e operador(a) de caixa. Todas as ocupações são inclusivas e a maioria não exige experiência. O Grupo Pereira possui ainda ações de inclusão de etnia, gênero e PCDs; e também combate o etarismo oferecendo oportunidades às pessoas com mais de 50 anos e para aqueles que estão em busca do primeiro emprego.

Os benefícios para os funcionários incluem: seguro de vida, vale-transporte, alimentação na empresa (café da manhã, almoço ou jantar), parceria com o Sesc e demais empresas de lazer, estudo e saúde, empréstimo consignado, descontos especiais no Vuon Card (cartão de crédito da empresa com desconto especial para colaboradores em compras nas bandeiras de negócio: Fort Atacadista, Comper, Pera Turismo, Farmácias SempreFort e Posto Fort), plano odontológico e Acolhe GP (suporte social gratuito para atendimento especializado).

Serviço:

Feirão de Empregos Fort Cônsul Assaf Trad

Data: de 12 a 15 de julho

Local: Avenida Coronel Antonino 5498 | Jardim Montevidéu

Horário: das 8h às 17h

