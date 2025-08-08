Menu
Felca denuncia Hytalo Santos por sexualização de menores e conteúdo voltado a pedófilos

O influenciador fez críticas severas ao youtuber e o acusou de sexualizar crianças e adolescentes: "Insanidade"

08 agosto 2025 - 15h51Carla Andréa

O influenciador digital Felca, conhecido por seus vídeos nas redes sociais, acusou publicamente o também criador de conteúdo Hytalo Santos de produzir materiais com apelo para homens com comportamentos pedófilos.

A denúncia foi feita por meio de um vídeo publicado nesta semana, que rapidamente viralizou nas plataformas digitais.

Segundo Felca, o conteúdo postado por Hytalo frequentemente sexualiza comportamentos infantis e é intencionalmente voltado a um público adulto masculino com interesses questionáveis.

"Isso não é só cringe. É perigoso", declarou Felca em trecho do vídeo.

Nas redes sociais, parte do público expressou indignação, enquanto outros cobraram provas mais concretas das acusações.

O vídeo de Felca já ultrapassou 1 milhão de visualizações e gerou uma série de reações na internet, incluindo denúncias e debates sobre os limites da liberdade de expressão nas redes sociais.

Até o momento, Hytalo Santos não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Também não há informações sobre abertura de investigação por parte das autoridades. 

