Felipe Dylon elogia governo e diz que "Bolsonaro tem uma pegada boa"

Sarah Chaves, com informações do UOL

O cantor Felipe Dylon, conhecido por fazer sucesso em 2003, pela música “Musa do Verão’, saiu um pouco do assunto musical e falou sobre política no cenário atual e também sobre a pandemia de coronavírus, em entrevista ao colunista Chico Barney, do UOL.

Ao ser questionado sobre o governo Bolsonaro, Felipe destacou que acredita que o presidente Jair Bolsonaro está guiando bem o Brasil. “Eu acho que, assim, Bolsonaro tem uma pegada boa. Acho que está conduzindo o país de uma forma interessante. Minha opinião é essa. Mas eu acho que provavelmente ele deve sair, né Chico?”, disse.

“Essa questão do corona ter pegado um pouco por conta dele, por outros problemas também dessa parte política, dele ter uma forma um pouco durona de ser, acho que essa forma também prejudicou um pouco… Essa questão de talvez ele precisar ter um pouco mais de malemolência de lidar, né. O povo brasileiro quer novidade, quer coisa boa”, completou.

Dylon também falou sobre como a pandemia chegou em um momento em que o país estava bem, segundo o cantor. "É uma coisa muito chata, esse negócio do coronavírus. A gente vê que muitas coisas que o país tava vindo, lutando, e outras coisas em si que, no caso, a economia do país voltando a crescer, a política voltando a se organizar. E, pô, logo na hora que o Bolsonaro entrou no poder”.

Felipe também comentou que a pandemia acabou atrapalhando sua agenda de shows: “Pois é. A gente já tinha, já estava fazendo alguns shows, alguns eventos antes. E realmente com esse problema do corona, a coisa deu uma desandada. Eu acho que realmente a gente ficou nessa expectativa que o cenário pudesse voltar, mas devido a esse problema, dessa pandemia que hoje o mundo vive, infelizmente essa parte da qualidade profissional, que a gente vê nos grandes eventos e espetáculos, a gente já não via com essa força que se tinha um tempo atrás”.

