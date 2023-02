Felipe Neto discursa em abertura de conferência da Unesco

A Unesco iniciou nesta quarta-feira (22) uma conferência global para debater os princípios sobre a regulamentação das redes sociais para combater a desinformação e garantir os direitos humanos nas plataformas.

Um dos convidados para discursar durante o painel de abertura, ao lado da jornalista e prêmio Nobel da Paz Maria Ressa, foi o influencer digital Felipe Neto, que em seu discurso apoiou a responsabilização das empresas.

"As plataformas precisam ser responsáveis. Elas continuam pedindo para que os Estados que as regulem, elas devem parar de pedir regulação. Venham para a mesa e sejam responsáveis pelo que estão fazendo. Parem de apenas pedir às pessoas que elas resolvam os problemas que as companhias criaram”, afirmou Felipe Neto.

Em entrevista à RFI Brasil, o influencer classificou que o modelo de negócios adotado pelas empresas vai de contramão com o interesse público.

“A empresa precisa que você fique o máximo de tempo online dentro da plataforma. Para isso, ela vai te recomendar todo tipo de vídeo que te mantenha conectado. E o que mais mantém as pessoas conectadas são conteúdos que radicalizam opiniões porque eles normalmente são fake news, são teorias conspiratórias, despertam fúria, despertam interesse. Então, enquanto o interesse econômico da plataforma for manter você online o máximo de tempo possível pela sua atenção, mais vai estar na contramão do nosso interesse público, que é criar uma sociedade de debate”, defendeu.

