Felipe Neto oferece pagar estudos de menina de 10 anos estuprada

Felipe Neto se ofereceu para pagar a educação básica e até faculdade da menina de 10 anos, estuprada desde os 6 anos pelo tio, que engravidou em São Mateus, no Espírito Santo.

O influencer fez a proposta via Twitter na madrugada desta segunda-feira (17). "Não consigo parar de pensar na menina. Alguém da família, por favor, entre em contato pelo e-mail da minha biografia. Eu me disponho a arcar com todos os custos de educação dela até o fim da faculdade. Num mundo de injustiças e desigualdades, que ela possa receber a melhor arma possível", escreveu ele, na publicação.

Felipe ainda garantiu que não estava falando sobre o assunto para se promover: "eu não tenho ideia de como contactar a família. Se tivesse, não twittaria. Preciso que eles entrem em contato".

O digital influencer ainda publicou diversos textos em que mostra o quão indignado está com todo o caso e com os protestos religiosos que são contra que a menina realize um aborto. "Se você acha que uma criança de 10 anos, grávida após estupro, deve ser obrigada a carregar o fruto desse estupro e ter sua vida posta em risco... Você não é mais um ser humano, apenas uma ferramenta da maldade teocrática em busca do poder. Você representa o martelo, não Cristo", alertou.

