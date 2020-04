Feriado aumenta fluxo em barreiras sanitárias e abordagens passam de 70 mil

A Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sul (CCS/MS), divulgou através de sua coleta de dados, nesta Sexta-feira Santa(10), o aumento do fluxo nas 17 barreiras sanitárias do Estado.



Conforme o CCS, apenas ontem, 13.617 mil pessoas entraram no Estado vindos de outras regiões do país.

O índice foi maior que a média registrada no final de semana passado de 7 mil pessoas abordadas.



Os registros apontam que muitos escolherem Mato Grosso do Sul para passar o feriado, e desde o início da operação até o final da noite de ontem, mais de 70 mil pessoas foram abordadas em 33,3 mil meios de transportes, que vão desde aeronaves a veículos de tração animal.



A Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sul (CCS/MS) informa que até o momento não há casos positivos para Covid-19 de brasileiros que entraram no país por Corumbá.



As princiais e maiores abordagens ocorreram no posto Fiscal XV de Novembro, localizado na BR-267, no município de Bataguassu, divisa com São Paulo, que abordou 15.475 pessoas.



O Posto Fiscal Ilha Grande, em Mundo Novo, abordou 4.019 pessoas. Em Anaurilândia, o Posto Fiscal Ofaié, contabiliza abordagem de 5.977 abordagens.



A Base de Fiscalização Campo Bom, em Chapadão do Sul, contabiliza 6.259 pessoas abordadas, e 11.259 abordadas na barreira de Três Lagoas. As demais unidades de fiscalização totalizam 27.096 pessoas abordadas.



A Polícia Militar Rodoviária (PMR), que iniciou a Operação Semana Santa, informa que a expectativa para este ano é que o fluxo de veículos reduza nas estradas de Mato Grosso do Sul em razão da quarentena ocasionada pelo Covid-19.



Até o momento, 42 casos foram tratados como suspeitos durante abordagem nas barreiras sanitárias.

Confira o balanço completo de dados:





Deixe seu Comentário

Leia Também