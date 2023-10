Feriado de Finados: população pagará R$1,75 na tarifa de transporte coletivo

Para atender a grande demanda de passageiros no próximo feriado de finados (2/11), a Prefeitura de Campo Grande vai baratear em 60% a tarifa do transporte coletivo para quem utiliza o Smart Card/Cartão Cidadão. Com valor de R$1,75, a população poderá contar também com uma programação especial na operação dos ônibus.

O valor desta tarifa não abrange a modalidade PegFácil. As linhas de ônibus 051, 061, 070, 071, 072, 073, 080, 081, 085, 313, 316, 515, 517, 520, 522, 101, 110, 115, 302, 319, 408 e 416 seguirão um horário de funcionamento similar ao dos sábados. Além disso, serão adicionadas três novas linhas para atender aos cemitérios do Pênfigo, Santo Amaro e Santa Carmélia, que são as linhas 318, 400 e 403.

No ano passado cerca de 200 mil pessoas se deslocaram para os cemitérios da capital do Dia de Finados, por isso a Agetran irá reforçar a fiscalização do trânsito nos cemitérios, com equipes móveis, orientando e regulando o trânsito.

A Agetran alerta a população da importância em manter a atenção redobrada nestes dias, onde há maior fluxo de veículos e pedestres nas regiões dos cemitérios, para evitar transtornos e acidentes.

(Com informações comunicação Prefeitura de Campo Grande)

