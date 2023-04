Feriado será de lazer e ecoturismo para quem fizer a Rota Pantanal Bonito

Banhos de cachoeiras, caminhadas por trilhas, mergulho em águas cristalinas, vivências com comitivas pantaneiras estão entre os benefícios para quem passar o feriado de Páscoa nos destinos turísticos da Rota Pantanal Bonito.

Ao preferir viajar pelo Pantanal nos próximos dias, o turista tem dois programas garantidos: Fazenda San Francisco, em Miranda, e o Cruzeiro Fluvial da Joicetur, em Corumbá, mas a Rota Pantanal reserva muito mais.

A opção mais próxima para o campo-grandense, é a rota Aquidauana (130 km, pela BR-262)), onde o atrativo mais badalado é a Estrada Ecológica (MS-450) do distrito de Piraputanga, com seus morros e o Rio Aquidauana e boa estrutura de hospedagem em hotéis, pousadas, pesqueiros e áreas de camping. Um passeio pela estrada, de beleza cênica, é um programa ideal em família: vales, sítios arqueológicos, banho de rio, observação de aves e a boa comida à base de peixe.

Morraria, onça e monumentos

Fundada em 16 de julho de 1778, Miranda é a cidade mais antiga de Mato Grosso do Sul, integra o Pantanal e o possui um forte, com passeios em hotéis-fazendas e pousadas e observação da fauna no cênico Rio Salobra, além da pesca. Distante 135 km de Bonito, Miranda surpreende o turista com a noite pantaneira e marcos históricos, como a estação ferroviária (1912).

Seguindo pela BR-262, na fronteira com a Bolívia ficam Corumbá, a Capital do Pantanal, e Ladário. O Pantanal se descortina a partir das barrancas do Rio Paraguai, que as cercam. Antigo acesso à região, a Estrada Parque (MS-184/228) é uma ótima opção para observar animais silvestres, como a onça-pintada. Além da pesca esportiva, as cidades tem monumentos históricos, como o casario do porto, o portal da Marinha (1873), Cristo Rei do Pantanal e a Matriz de Nossa Senhora da Candelária (1885).

Rios cristalinos, cachoeiras e pesca

No passeio não pode faltar uma visita aos rios cristalinos da Serra da Bodoquena. Jardim, Bonito e Bodoquena formam a região privilegiada pelos rios que encantam turistas brasileiros e estrangeiros.

Primeiro destino carbono neutro do planeta, Bonito espera um incremento no fluxo turístico na Semana Santa (a rede hoteleira estima ocupação de 90%). O destino tem mais de 40 atrativos, entre grutas, trilhas, mergulho, balneários, flutuação, passeios de bike e contemplação.

Jardim tem ainda o Buraco das Araras, maior dolina da América do Sul, e a cachoeira com maior queda livre de MS (156 metros), na Boca da Onça, fica em Bodoquena.

