Fernanda Torres pede respeito ao filme 'Anora'

Mesmo com a vitória como Melhor Filme Internacional, os brasileiros lamentam a derrota de 'Ainda Estou Aqui' para 'Anora' no Oscar 2025 nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Filme.

O prêmio foi considerado injusto por muitos fãs que reclamaram na internet. Com isso, a atriz Fernanda Torres pediu, durante uma coletiva de imprensa, para os brasileiros mandarem "só o amor" ao filme premiado.

'"O Brasil é muito apaixonado. Eu queria pedir pra só mandarem amor para a [Mikey] Madison. Por favor. Mandem só o amor. Aquela mulher é muito legal. Só isso que eu queria pedir. [...] Eu sinto Ainda Estou Aqui como primo do Anora. Anora começa como comédia romântica, mas tem uma reviravolta que faz você pensar na dor, no amor, na busca de afeto. E o nosso filme é sobre afeto", disse.

