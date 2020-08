Fernando de Noronha reabre apenas para quem já teve Coronavírus

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Cinco meses após proibir o acesso de visitantes e restringir a circulação de moradores, Fernando de Noronha (PE) voltará a receber turistas a partir da terça-feira, dia 1º de setembro. O exame comprovando deve ser enviado por email.

A entrada no arquipélago só será permitida a visitantes que já tiveram o coronavírus e se recuperaram.

De acordo com o administrador local, Guilherme Rocha, a comprovação da recuperação clínica será mediante o envio do exame RT-PCR, feito pelo turista pelo menos 20 dias antes da viagem, ou o sorológico, mais conhecido como teste rápido, que detecta os anticorpos do novo coronavírus.

“O resultado positivo do exame deverá ser enviado à administração por meio do formulário eletrônico, o mesmo onde é feito o cadastro para o pagamento da Taxa de Preservação Ambiental (TPA).Vamos incluir um botão para anexar o comprovante do teste”, explicou Rocha.

Fernando de Noronha fechou o acesso aos turistas no dia 21 de março quando o arquipélago tinha dois casos suspeitos e o Estado de Pernambuco, ao qual pertence, 28 pacientes com a Covid-19. Atualmente, os dados oficiais contabilizam 94 infectados, sendo 93 recuperados e um em recuperação.

“Fernando de Noronha é um caso de sucesso, não há transmissão comunitária na ilha há muito tempo”, disse o secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo.

Deixe seu Comentário

Leia Também