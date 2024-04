Festa de Nossa Senhora Aparecida de Sonora entra para o calendário oficial do Estado

Com mais de três décadas de existência, a Festa de Nossa Senhora Aparecida de Sonora entrou oficialmente para o Calendário Oficial de Mato Grosso do Sul.

O governador Eduardo Riedel sancionou nesta sexta-feira (5), a Lei originada do projeto do deputado Junior Mochi (MDB), com a razão de que o evento é de "importância religiosa, cultural, econômica e turística" da cidade de Sonora

O evento completou 34 anos de existência em 2024 e tem participação efetiva da comunidade, atraindo tanto moradores locais, quanto visitantes de outras regiões.

