'Festa do Padroeiro da Colônia Zanata' pode entrar para o calendário de MS

Os deputados devem votar nesta quarta-feira (22), durante sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), cinco projetos, todos em segunda discussão. O Projeto de Lei 186/2023, da deputada Lia Nogueira (PSDB) inclui no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul, a Festa do Padroeiro - Santo Antônio da Colônia Zanata, a ser comemorado anualmente, no mês de junho.

A Colônia Zanata está situada na estrada que liga os distritos de Indápolis, em Dourados a Lagoa Bonita, em Deodápolis, na altura do Km 9, com entrada pela marginal esquerda da rodovia.

Esse ano, a 64ª edição do evento foi realizada no dia 11 de junho. A festa é organizada pela colônia Zanata em comemoração ao Padroeiro - Santo Antônio, se tornando um evento tradicionalmente organizado pela família Zanatta, que faz questão de manter a tradição dos primeiros italianos que chegaram em

Dourados em meados de 1943 e fundaram a Colônia Agrícola Nacional de Dourados. " Esse evento já é uma tradição em Dourados-MS, mas também em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, motivo pelo qual é pertinente a inclusão desta festa no Calendário Estadual de Eventos", defendeu a deputada.

Ordem do Dia

Estão na pauta quatro propostas de parlamentares e uma do Poder Executivo. A sessão tem início às 9h, é aberta a toda sociedade e tem transmissão ao vivo pelos canais de comunicação da Casa de Leis.

De autoria do deputado Neno Razuk (PL), o Projeto de Lei 14/2023 cria a campanha “Com o Coração de Mulher”, a ser realizada anualmente, no mês de maio, durante a semana que coincidir com o Dia Nacional da Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher, celebrado em 14 de maio. O objetivo é orientar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção.

Também na pauta está o Projeto de Lei 16/2023, da deputada Mara Caseiro (PSDB), que estabelece direitos a mulheres que sofrem perda gestacional e neonatal nas unidades de saúde de Mato Grosso do Sul. Entre esses direitos, estão o de ser informada sobre o procedimento médico que será adotado; não ser submetida a procedimento sem que haja necessidade clínica fundamentada em evidência científica; e não ser constrangida a permanecer em silêncio.

Proposto pelo deputado Lucas de Lima (PDT), o Projeto de Lei 217/2023 institui o mês “Julho Âmbar” como mês de conscientização do luto parental. A proposta, a ser votada hoje, prevê realização de ações de conscientização sobre o luto parental em todo o estado, com divulgação de informações e orientações para as famílias que passaram por essa situação, além de atividades de apoio e acolhimento.

Há também na pauta o Projeto de Lei 254/2023, do Poder Executivo. A proposta altera a Lei 4.702/2015, que institui a Identificação Visual do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e o logotipo dos órgãos do Poder Executivo Estadual.

