Festival Cine Aves: Bioparque Pantanal tem recorde de público

O Mês do Meio Ambiente foi marcado pela quarta edição do Festival Cine Aves, realizada no Bioparque Pantanal reunindo cerca de 200 pessoas no auditório, além da promoção de passarinhadas simultâneas, uma no ônibus City Tour e outra pela passarela do Bioparque.

O evento destaca a atenção sobre a diversidade de aves e de outras formas vivas, e a necessidade urgente de conservar seus habitats.



O Festival contou com a exibição e premiação de curtas-metragens nas categorias Profissional e Amador, além de palestra com o ornitólogo e influenciador Willian Menq, criador do canal Planeta Aves, que possui mais de um milhão de seguidores, em sua maioria crianças.

Wllian Menq também lançou o livro “Aves de rapina do Brasil: todas as espécies”. “Quando criei o canal, não tinha intenção de atingir o público infantil. Mas, ao perceber o crescente interesse das crianças, adaptei minha linguagem, pois elas são essenciais no processo de conscientização ambiental. Talvez, um passarinheiro mirim de hoje seja um tomador de decisões ambientais no futuro”, destacou Menq, que foi vencedor da segunda edição do Festival, em 2018, antes de se tornar produtor de conteúdo digital.



Outro lançamento muito festejado foi do livro “Aves no Caminho da escola” da passarinheira de 10 anos Cecília Monteiro que na ocasião recebeu ainda uma menção da Câmara Municipal de Campo Grande. “Cecília é muito sensível, estudiosa e sua obra pode inspirar muitas pessoas a se interessarem e se encantarem pelas aves e biodiversidade, desde estudantes a professores”, comentou Maristela Benites, diretora do Instituto Mamede.



Curtas Premiados – Categoria Profissional:

1º lugar – “Pato-mergulhão: vida que nasce às margens de um rio”, de Sávio Freire (RJ). Retrata uma das aves aquáticas mais raras do mundo, encontrada no Cerrado brasileiro e embaixadora das águas brasileiras.

2º lugar – “A capital do Pantanal: Corumbá/MS”, de Gabriel Freitas (MS).

Conduzido apenas por imagens e trilha sonora, celebra a beleza das aves e paisagens de Corumbá, um dos maiores santuários de vida selvagem do país e da América do Sul.

3º lugar – “Olhares sobre o Pantanal pelo céu, água e terra”, de Felipe Mesquita (MS). Um passeio poético e sensorial pelo Pantanal, revela araras, garças, suiriris, jaçanãs e outras espécies, em uma celebração da liberdade e beleza selvagem.

Curtas Premiados – Categoria Amador:

1º lugar – “Entre o céu, a terra e junto com os passarinhos”, de Julice Florise Aristides (MS). Documentário poético sobre transformações, resiliência e conexões com o Pantanal e a natureza geral, onde as aves guiam uma nova forma de habitar o mundo com mais sensibilidade e presença.

2º lugar – “A paisagem é viva”, de Rita Cássia de Sousa (MG).

A produção mistura sonhos, pesadelos e denúncia, transitando entre a observação de aves, pesquisa e a realidade das perdas ambientais. Um chamado à ação com sensibilidade e urgência.

3º lugar – “Percepção, paisagem e avifauna”, de Gabrielly Miranda Duarte (PR).

Aborda a importância das florestas urbanas de Curitiba como espaço essencial para a avifauna, promovendo conexão entre moradores e natureza.

Foram entregues menções honrosas aos realizadores que se dedicaram a produzir curtas sobre aves especialmente para o festival com dedicação e cuidado sendo: Carlon Hardt, Marly Fátima Rondón de Andrade, Thainá dos Santos Leguri, Daniel Irineu de Souza Dainezi e Wanderley Cleverson de Souza.

Sávio Freire, 1° lugar na categoria profissional é do Rio de Janeiro e usa a fotografia como uma das principais bases metodológicas de suas pesquisas. Artigos, livros e outras produções, tanto científicas, quanto de divulgação da ciência, são acompanhados de imagens que comprovam a veracidade de nossos resultados. Esta base metodológica foi, sem dúvida, um marco na ciência, do ponto de vista ético e conservacionista, o qual sinalizou novas formas menos invasivas nos trabalhos de campo com a vida selvagem [...] O prêmio foi um sinal de que seguir nossos propósitos, respeitar e pôr em prática a nossa percepção mais íntima do sentido que gostaríamos de dar às nossas vidas, do legado que desejamos deixar, sempre vale a pena”.



O Festival Cine Aves é realizado pelo Instituto Mamede e Sonhares Filmes, com recurso da Lei Paulo Gustavo através da Fundação de Cultura de MS, teve apoio do Bioparque Pantanal, Instituto Arara Azul, Instituto Tamanduá, Instituto de Conservação de Animais Silvestres.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também