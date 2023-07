Festival de Inverno de Bonito será lançado com um dia a mais

O Governo de Mato Grosso do Sul lança nesta quinta-feira (3), o Festival de Inverno de Bonito 2023 com os detalhes e programação do evento que promete ter um dia a mais de duração, começando dia 23 de agosto e encerrando no dia 27.

O Festival terá diversas atrações culturais como shows musicais, espetáculos, teatro, dança, circo, arte, tecnologia, interatividade, cenografia, atrações infantis e diversas atividades paralelas.

Para o governador Eduardo Riedel, é uma oportunidade de celebrar a cultura e o entretenimento, respeitando a natureza, e mesclando atrações nacionais e regionais. “Nossa diversidade cultural se destaca por sua associação ao meio ambiente e ao turismo. Estão na simplicidade, sensibilidade e leveza do Pantanal de Manoel de Barros; no Trem do Pantanal, de Paulo Simões e Geraldo Roca; no artesanato com influências dos nossos povos indígenas; na culinária e na música, tão influenciadas pelas nossas fronteiras com Paraguai e Bolívia e pelas nossas divisas, que em vez de dividirem nos unem a toda essa riqueza; e estão em diversas outras manifestações”, afirma Eduardo Riedel.

O secretário de turismo, esporte, cultura e cidadania, Marcelo Miranda, garante um novo momento para o FIB. “Nessa edição do festival, queremos trazer ideias inovadoras, economia criativa em alta, ótimas atrações que dialogam com a tecnologia, a sustentabilidade e o meio ambiente em total sincronia, que é a cara de Bonito”, diz.

Já estão confirmadas as atrações musicais dos shows nacionais: a cantora Fafá de Belém, a banda Bala Desejo, Juliana Linhares, Os Gilsons, Paulinho Mosca com participação de Maria Gadú, a cantora Iza, Emicida e Trio Parada Dura.

Nesta edição de 2023, a principal novidade é o Festival Bonitinho, com diversas atrações para a criançada. Estão confirmados “Mundo Bita”, no dia 25 e “Palavra Cantada”, no sábado, 26.

Outra atração muito esperada é o Corredor de Economia Criativa com produtos oriundos de produtores de Mato Grosso do Sul, como gastronomia e artesanato.

